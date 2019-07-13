В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде , цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Военная база "Зона 51" в американском штате Невада долгое время ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее её назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.

"Мы все встретимся у туристического места Alien Center Зоны 51 и скоординируем наш вход", — пишут организаторы.

На данный момент более 600 тысяч человек заявили, что примут участие в мероприятии, и ещё 592 тысячи проявили к нему интерес. Мероприятие запланировано на 20 сентября.

Организаторы также предлагают участникам бежать "как Наруто, чтобы опередить пули", следуя уникальному стилю главного героя японского аниме "Наруто", который бегал с отведенными назад руками и опущенной головой.