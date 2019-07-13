Более 600 тысяч человек планируют штурм «Зоны 51»

Больше полумиллиона американцев намерены штурмовать секретную базу США с предполагаемыми инопланетянами. Организаторы собирают активистов и координируют их действия в Facebook. Акция намечена на 20 сентября. Но военные уже предупредили, что активисты не смогут попасть на объект, сообщает The Independent.

Более 600 000 человек зарегистрировались в соцсети, чтобы участвовать в штурме «Зоны 51». Это сверхсекретная военная база США в пустыне Невада

Цель активистов — «увидеть инопланетян».

Акция называется «Storm Area 51. Они не смогут остановить нас всех». Участников приглашают собраться в Неваде и отправиться штурмовать базу.

Журналисты пишут, что акция, похоже, является шуткой или пиаром, а не зарождением радикального движения. Об этом свидетельствует фраза организаторов:

«Если мы побежим как Наруто, то сможем увернуться от пуль. Давайте посмотрим на их инопланетян».

«Бегать как Наруто» означает бег на высокой скорости, в стиле главного героя японского аниме-сериала.

Тем не менее, мероприятие запланировано на 20 сентября.

Туристическая компания, которая предлагает туры к «Зоне 51», предупредила, что любая попытка добраться до базы будет «очень глупой».

«Зона 51 — это не шутка. Неважно, что там происходит, люди должны помнить, это военный объект. Вы не продвинетесь далеко», — заявили в компании.

Там рассказали, что их водитель однажды случайно въехал в запретную зону и был арестован вместе с пассажирами.

Таинственная и строго охраняемая «Зона 51» много лет находится в центре многочисленных теорий заговора, связанных с гуманоидами и их космическими кораблями. База упоминается в некоторых фантастических фильмах. Ее периметр постоянно патрулируется вооруженными охранниками; используются камеры видеонаблюдения и датчики движения. Знаки вокруг базы предупреждают незваных гостей, что против них применят оружие.