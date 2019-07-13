В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Ранее Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра (бывший Днепропетровск Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после затянувшегося ремонта Нового моста через реку Днепр. При этом глава офиса президента Андрей Богдан отметил, что Зеленский сам на КамАЗе будет ехать через мост.

"Мы помним, как наш президент Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем КамАЗа. Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба — президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров. И потом, если Зеленский хочет проехаться на нашем российском КамАЗе, то это тоже вызывает уважение", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Зеленский в качестве гостя также может проехаться и по Крымскому мосту.

"Я думаю, это было бы очень символичным для Зеленского, начав свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост", — сказал Гемпель.

Строительство моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, стало самым крупным инфраструктурным проектом в истории страны. Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край, его длина составляет 19 километров.

Возведение моста началось в феврале 2016 года. Первоначально рассчитывали, что движение автомобилей на нем откроется в декабре 2018 года, а поездов — в конце 2019-го. Однако работы велись с опережением графика, и автомобильное движение удалось открыть в мае прошлого года.

Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. После поездки глава государства заявил, что все сделано качественно и в срок.