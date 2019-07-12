«Корона не спадет»: Зеленский о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удовлетворен телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на ряд критических замечаний в свой адрес со стороны некоторых украинцев, передает НСН.

«Корона с головы не спадет», — так Зеленский объяснил свое желание пообщаться с российским коллегой.

Он подчеркнул, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным, так как для него главное — жизнь украинских моряков, задержанных сотрудниками ФСБ РФ в Керченском проливе. Зеленский также заявил о готовности к обмену заключенными между странами, сказав: «отдайте нам всех наших».

Первый телефонный разговор Путина и Зеленского был прагматичным и занял около 20 минут. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , передает ФАН.

«Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов — они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор», — указал представитель Кремля.

Кроме того, Путин в свете прошедшего телефонного разговора обсудил проблематику российско-украинских отношений с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Наряду с актуальными вопросами внутрироссийской повестки дня участники совещания затронули некоторые аспекты российско-украинских отношений, в том числе, с учетом состоявшегося накануне телефонного разговора президентов Путина и Зеленского», — уточнил пресс-секретарь Путина.

Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен, указал Песков. Он также добавил, что в настоящее время нет планов следующего контакта Путина и Зеленского.

Отвечая на вопрос о том, как стартовал диалог, Песков сказал, что Путин начал разговор со слова «здравствуйте».

Ранее Путин заявил: он считает, что идея Зеленского провести встречу «нормандской четверки» с участием США и Великобритании, которая была высказана ранее, интересная.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — обратил внимание президент России.

В то же время он отметил, что «это очевидная вещь», что саммит должен быть хорошо подготовлен и что поговорить о нем можно будет после выборов в Верховную раду , которые пройдут 21 июля, и окончательного формирования украинского правительства

Кроме того, Путин подчеркнул, что для начала необходимо узнать мнение всех сторон переговоров.

«Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата», — сказал он, напомнив, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скоро покинет свой пост.

«Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно», — обратил внимание российский лидер.

Зеленский пояснил свои слова о том, что он готов стать на колени перед Путиным, если это будет нужно для улучшения ситуации на Украине.

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать на колени, лишь бы не поставили на колени Украину. Я и сейчас готов на все ради этого», — сказал Зеленский.

Интересно, что бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил: Зеленский не хочет встречаться с Путиным наедине. По словам Квасьневского, Зеленский предпочитает начать общение с лидером России в «нормандском формате», т.е. при участии французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

«Такой формат создаст для него «защитный зонтик», ведь встреча с политическим хищником не стала бы для него благоприятной», — заявил Квасьневский.

Он также назвал решение Зеленского «справедливым». За три дня до этого Дмитрий Песков заявил, что Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти.