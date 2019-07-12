Гварамия, извиняйся! Виноделы Грузии вышли на митинг

Виноградари городов Телави Гурджаани устроили акцию после слов генерального директора «Рустави 2» Николоза Гварамии о готовности мочиться на вино и минералку, которые экспортируются в Россию . Толпа местных жителей перекрыла дорогу из Тбилиси в Телави на Гомборском перевале. По их словам, Гварамия оскорбил Кахети и грузинское вино. Люди требуют извинений.

Жители винодельческих городов Грузии Телави и Гурджаани устроили акцию после слов генерального директора «Рустави 2» Николоза Гварамии о готовности мочиться на вино и минералку, которые экспортируются в Россию.

Толпа местных жителей, среди которых основную часть составляют виноградари, перекрыла дорогу из Тбилиси в Телави на Гомборском перевале. По их словам, Гварамия оскорбил Кахети и грузинское вино. Люди потребовали извинений от медиа-менеджера.

Впрочем, на самого Гварамию этот протест пока производит мало впечатления — об этом он написал в фейсбуке и намекнул, что за этим митингом против него стоят власти Грузии и один из богатейших людей на всем постсоветском пространстве, миллиардер Бидзина Иванишвили

«Виноделы правительства идут впереди R2! При всей душевности грузинского духа нельзя избавиться от служения Бидзине, но это так! И главное: вином и всеми другими продуктами вы сможете поддержать продавца интересов страны на российском рынке! Мы не верим путинским виноделам!» — написал глава «Рустави 2».

Скандал с Гварамией начался с того, что он якобы выразил готовность «помочиться» в «Боржоми» и вина, поставляемые в Россию, однако вскоре выяснилось, что фраза была неправильно переведена.

На самом деле в его фразе выражалось негативное отношение к тем грузинским производителям, которые экспортируют продукты питания в Россию, а не оскорбление российских потребителей.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — так в правильном переводе звучала реплика медиа-менеджера.

Он также посетовал на то, что для грузинских бизнесменов получение выгоды стоит выше политических вопросов.

«Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине. Да за… весь народ. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш «Боржоми» туда поступал. Валите на Украину и продавайте там этот «Боржоми», — добавил Гварамия.

Кстати, позднее он извинился за то, что упомянул минеральную воду «Набеглави» беспричинно, указав, что ее производители — патриоты, а их доля экспорта в Россию не превышает 7%.

На фоне всего происходящего председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что одобряет решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — сказал политик.

Как ранее заявил сам российский лидер, экономические санкции не стоит вводить из-за уважения к грузинскому народу. Он также отметил, что введение новых санкций означало бы осложнение отношений между двумя странами.

За несколько часов до этого Госдума поддержала санкции в отношении Грузии.

Решение о введении «специальных экономических мер» в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации, остается за президентом по предложению правительства.

Нижняя палата парламента по сути отослала власти к резонансному законопроекту, который в экспертном сообществе был назван как контрсанкционный.

Его смысл в том, что президент имеет право принять те или иные меры экономического воздействия против стран, которые ведут себя «недружественно» по отношению к России.

По словам доцента торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, Грузия будет терять не менее €300 млн в год в случае введения российских санкций, передает ФАН.

«Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный», — добавил российский парламентарий.

С «Рустави 2» связан еще один антироссийский скандал: вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P. S», ведущий телеканала Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину, передает НСН.

В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.

В Кремле после этого отметили, что выходка грузинского телеведущего — это последствие попустительства властей Грузии. Однако сам Путин — когда журналисты спросили его про возможную реакцию на поступок Габунии — ответил, что для телеведущего «много чести» в уголовном преследовании в России.