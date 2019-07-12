Гварамия, извиняйся! Виноделы Грузии вышли на митинг 

Виноградари городов Телави и Гурджаани устроили акцию после слов генерального директора «Рустави 2» Николоза Гварамии о готовности мочиться на вино и минералку, которые экспортируются в Россию. Толпа местных жителей перекрыла дорогу из Тбилиси в Телави на Гомборском перевале. По их словам, Гварамия оскорбил Кахети и грузинское вино. Люди требуют извинений.
Жители винодельческих городов Грузии Телави и Гурджаани устроили акцию после слов генерального директора «Рустави 2» Николоза Гварамии о готовности мочиться на вино и минералку, которые экспортируются в Россию.
Толпа местных жителей, среди которых основную часть составляют виноградари, перекрыла дорогу из Тбилиси в Телави на Гомборском перевале. По их словам, Гварамия оскорбил Кахети и грузинское вино. Люди потребовали извинений от медиа-менеджера.
Впрочем, на самого Гварамию этот протест пока производит мало впечатления — об этом он написал в фейсбуке и намекнул, что за этим митингом против него стоят власти Грузии и один из богатейших людей на всем постсоветском пространстве, миллиардер Бидзина Иванишвили.
«Виноделы правительства идут впереди R2! При всей душевности грузинского духа нельзя избавиться от служения Бидзине, но это так! И главное: вином и всеми другими продуктами вы сможете поддержать продавца интересов страны на российском рынке! Мы не верим путинским виноделам!» — написал глава «Рустави 2».
Скандал с Гварамией начался с того, что он якобы выразил готовность «помочиться» в «Боржоми» и вина, поставляемые в Россию, однако вскоре выяснилось, что фраза была неправильно переведена.
На самом деле в его фразе выражалось негативное отношение к тем грузинским производителям, которые экспортируют продукты питания в Россию, а не оскорбление российских потребителей.
«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию «Боржоми», вино и «Набеглави»? Ссать я хотел на все три, плевать мне», — так в правильном переводе звучала реплика медиа-менеджера.
Он также посетовал на то, что для грузинских бизнесменов получение выгоды стоит выше политических вопросов.
«Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине. Да за… весь народ. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш «Боржоми» туда поступал. Валите на Украину и продавайте там этот «Боржоми», — добавил Гварамия.
Кстати, позднее он извинился за то, что упомянул минеральную воду «Набеглави» беспричинно, указав, что ее производители — патриоты, а их доля экспорта в Россию не превышает 7%.
На фоне всего происходящего председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что одобряет решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
«Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно», — сказал политик.
Как ранее заявил сам российский лидер, экономические санкции не стоит вводить из-за уважения к грузинскому народу. Он также отметил, что введение новых санкций означало бы осложнение отношений между двумя странами.
За несколько часов до этого Госдума поддержала санкции в отношении Грузии.
Решение о введении «специальных экономических мер» в отношении Грузии, где продолжаются антироссийские провокации, остается за президентом по предложению правительства.
Нижняя палата парламента по сути отослала власти к резонансному законопроекту, который в экспертном сообществе был назван как контрсанкционный.
Его смысл в том, что президент имеет право принять те или иные меры экономического воздействия против стран, которые ведут себя «недружественно» по отношению к России.
По словам доцента торговой политики РЭУ им Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, Грузия будет терять не менее €300 млн в год в случае введения российских санкций, передает ФАН.
Спрос на грузинский алкоголь в России может существенно снизиться, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
«Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный», — добавил российский парламентарий.
С «Рустави 2» связан еще один антироссийский скандал: вечером в воскресенье, 7 июля, начиная свою авторскую программу «P. S», ведущий телеканала Георгий Габуния обратился на русском языке к Владимиру Путину, передает НСН.
В течение почти целой минуты журналист оскорблял главу государства, а также его умерших мать и отца, используя при этом грубые выражения. В России в ответ на речь телеведущего призвали возбудить уголовное дело в отношении грузинского журналиста.
В Кремле после этого отметили, что выходка грузинского телеведущего — это последствие попустительства властей Грузии. Однако сам Путин — когда журналисты спросили его про возможную реакцию на поступок Габунии — ответил, что для телеведущего «много чести» в уголовном преследовании в России.