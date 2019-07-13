Полковник СБУ заявил о желании Зеленского «уйти на каникулы»

Президент Украины Владимир Зеленский сильно устал, и ему не даёт покоя мысль об отсутствии каникул в ближайшие годы. С таким мнением выступил полковник запаса СБУ Владимир Мулик.

Он отметил, что у Зеленского сейчас насыщенный график, к которому он не привык. По словам Мулика, украинский лидер «работает просто на износ».

"Чувствуется огромнейшая человеческая усталость. Усталость не столько от того, что проработал 50 дней, усталость от осознания того, что впереди ещё 4 с половиной года, это безумие", — заявил Мулик в эфире YouTube-канала PolitWera.

Кроме того, бывший военнослужащий обвинил Зеленского в переигрывании своей роли. По мнению Мулика, президент считает себя хорошим актёром, однако это может сыграть с ним «злейшую шутку в будущем», пишет портал «ПолитНавигатор».