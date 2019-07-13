Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полковник СБУ заявил о желании Зеленского «уйти на каникулы» 

News.ru 1 час назад
Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский сильно устал, и ему не даёт покоя мысль об отсутствии каникул в ближайшие годы. С таким мнением выступил полковник запаса СБУ Владимир Мулик.
Он отметил, что у Зеленского сейчас насыщенный график, к которому он не привык. По словам Мулика, украинский лидер «работает просто на износ».
"Чувствуется огромнейшая человеческая усталость. Усталость не столько от того, что проработал 50 дней, усталость от осознания того, что впереди ещё 4 с половиной года, это безумие", — заявил Мулик в эфире YouTube-канала PolitWera.
Кроме того, бывший военнослужащий обвинил Зеленского в переигрывании своей роли. По мнению Мулика, президент считает себя хорошим актёром, однако это может сыграть с ним «злейшую шутку в будущем», пишет портал «ПолитНавигатор».
Как ранее сообщал News.ru, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Зеленскому следует поехать в Ростов вести «Смехопанораму», а не заниматься законом о люстрации.
News.ru: последние новости
В Турции приземлились три самолёта с элементами C-400 из РФ Зеленский о встрече с Путиным: «Корона с головы не спадёт» Власти Молдавии хотят привлечь Саакашвили для проведения реформ в стране
Комментарии11
В мире , Владимир Зеленский , Владимир Омелян , СБУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В адрес Турции приходили угрозы»19
Украинского генерала ужаснули учения ВДВ в Крыму219
Путина и главу КНР обвинили в желании «ободрать США»78
На Украине «раскусили» схему Путина121
Лобода закатила скандал в Петербурге8
Видео
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
04:10
«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:23
Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть
В мире
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение