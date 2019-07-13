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В Алеппо восстановили фабрику по производству одежды 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Фабрика по пошиву одежды возобновила работу в сирийском Алеппо.
Производство расположено в крупном промышленном районе Бенизейд, сильно пострадавшем во время войны. Фабрику, которая в мирное время славилась своим качеством, пришлось восстанавливать практически с нуля.
"Даже стены пришлось восстанавливать. Сейчас производим одежду для взрослых, пока только для нужд Сирии. Проблемы есть, но их потихоньку решаем, правительство помогает", — говорит директор предприятия Ахмад Ходор.
По его словам, нормальной работе мешают периодические перебои с электроснабжением и проблемы с логистикой. "Не везде ещё восстановили дороги, но уже лучше, чем было", — говорит Ходор.
Работают на фабрике в основном мужчины, но в трудоустройстве не отказывают и детям. "Я учусь в школе, но каждый день после уроков прихожу сюда и работаю, потому что я мужчина и должен помогать своей семье", — говорит 11-летний Амар.
Вопрос восстановления страны вышел на первый план в Сирии после объявления о победе над террористической организацией ИГ* (запрещена в России). В Алеппо за последние два года восстановлены более 200 предприятий, возвращающиеся беженцы и местные жители получили возможность обеспечить свои семьи и вернуться к мирной жизни.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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