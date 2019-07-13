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Десятки крабов «захватили» дом американца. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Огромное количество крабов обнаружил на своем заднем дворе американец. Животные были не только на участке, они карабкались по стенам и окнам дома, пытаясь забраться внутрь. Соответствующие кадры опубликовал ABS News.
Известно, что инцидент произошел во Флориде. Дэн Сковронски — хозяин участка и автор ролика, — разместил видео с крабами на своей странице в Facebook, пишет портал WPTV.
По словам мужчины, его дом был полностью покрыт крабами после сильных ливневых дождей, обрушившихся на район в начале недели. Это заставив крабов покинуть свои норы в поисках убежища от ненастья.
На опубликованном видео видно, как десятки крабов ползают не только по стенам и окнам дома, но также они заполонили и всю территорию участка Сковронски.
К счастью для Дэна, их «нашествие» было временным — через некоторое время после прекращения ливней, крабы покинули участок мужчины.
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