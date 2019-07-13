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На Украине «раскусили схему» Путина, заявил экс-представитель НАТО 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Бывший представитель НАТО в России, капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах сравнил отношение украинского президента Владимира Зеленского к российскому коллеге Владимиру Путину с подходом президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью "Апострофу".
По его словам, Зеленский "немного копирует" Трампа, который ведет переговоры на своих условиях.
"Мне кажется, они раскусили эту схему Путина — его жалобы, что он хочет переговоров, но с ним не хотят говорить. А здесь обратная тактика", — сказал Табах.
Он добавил, что переговоры должны проводиться с международными партнерами на условиях Киева.
Ранее Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс.
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В мире , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , НАТО , США
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