На Украине «раскусили схему» Путина, заявил экс-представитель НАТО

По его словам, Зеленский "немного копирует" Трампа, который ведет переговоры на своих условиях.

"Мне кажется, они раскусили эту схему Путина — его жалобы, что он хочет переговоров, но с ним не хотят говорить. А здесь обратная тактика", — сказал Табах.

Он добавил, что переговоры должны проводиться с международными партнерами на условиях Киева.

Ранее Табах рассказал, что нужно Украине для вступления в альянс.