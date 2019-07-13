Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности пари Зеленского из-за моста 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Мэр Днепра Борис Филатов раскрыл подробности пари, заключенного с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Филатов признался, что является мидийным и азартным человеком, который никогда не держался за свою должность.
"И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение", — заявил Филатов.
Он добавил, что, если выиграет пари, глава государства выделит городу деньги для реконструкции моста.
"Аэропорт, так аэропорт", — заключил Филатов.
Ранее сообщалось, что Зеленский заключил пари из-за моста.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский выразил суть разговора с Путиным в одной фразе Виноделы устроили акцию протеста после слов главы "Рустави 2" В Германии отреагировали на первый разговор Путина и Зеленского
В мире , Владимир Зеленский , Борис Филатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МРОТ изменит доходы четырех млн россиян4
Украинского генерала напугали десантники в Крыму14
Передумали: Неожиданная «реакция» Пентагона на С-400160
Женщина сняла трусы в метро, чтобы ей уступили место96
В российском лагере массово отравились дети
Видео
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
04:10
«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:23
Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть
В мире
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение