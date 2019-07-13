Стали известны подробности пари Зеленского из-за моста

Мэр Днепра Борис Филатов раскрыл подробности пари, заключенного с украинским президентом Владимиром Зеленским . Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Филатов признался, что является мидийным и азартным человеком, который никогда не держался за свою должность.

"И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение", — заявил Филатов.

Он добавил, что, если выиграет пари, глава государства выделит городу деньги для реконструкции моста.

"Аэропорт, так аэропорт", — заключил Филатов.

Ранее сообщалось, что Зеленский заключил пари из-за моста.