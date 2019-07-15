Рейтинги «Слуги народа» снова пошли вверх

21 июля на Украине состоятся внеочередные выборы в Верховную раду . Большинство соцопросов отдают безоговорочную победу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского . При этом президент Украины за неделю до голосования делает ряд ярких популистских шагов: настаивает на люстрации своего предшественника Петра Порошенко , впервые говорит с Путиным по телефону, отменяет военный парад. Видимо, «последний марш-бросок» Зеленского — попытка укрепить рейтинг партии и окончательно оторваться от конкурентов.

Тот факт, что «Слуге народа» достанется больше мест, чем другим партиям, кажется неоспоримым. В большинстве потенциальных расстановок партии президента отдают почти половину мест будущего состава парламента (а некоторые опросы прогнозируют даже больше), процент доверия к «Слуге народа» в несколько раз выше, чем к ближайшим преследователям.

По данным опросов, проведенных социологическим агентством «Рейтинг», партию Зеленского готовы поддержать порядка 47% избирателей. У занимающей вторую строчку «Оппозиционной платформы -— За жизнь» около 11% — в четыре раза меньше. Остальные конкуренты не достигают и десятипроцентного уровня.

Неделю назад цифры были несколько иными — тогда рейтинг «Слуги народа» был на пять процентов меньше. Тренд на улучшение демонстрируют и альтернативные соцопросы. Разница небольшая — но время до выборов еще есть, а сам рейтинг достаточно велик, чтобы основной задачей было его сохранение, а не радикальное увеличение.

Однако неизменность цифр «Слуги народа» может быть и негативным знаком — далеко не все заявленные им перемены и реформы находят отражение в действительности. Президенту не удается выполнить предвыборные обещания — в частности, не видно признаков улучшения ситуации в Донбассе, о необходимости примирения с которым глава страны в очередной раз напомнил на 21-м саммите «Украина — ЕС ».

«Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину», — заявил Зеленский.

До сих пор не принят ряд предложенных президентом законов, например, об импичменте, а также об изменениях в избирательном законодательстве — глава страны предлагал провести выборы по пропорциональной системе, а не мажоритарной.

Чаще всего «новый курс» Зеленского упирается в сопротивление старых политических элит. Главным противником президента стала Верховная рада, регулярно выступавшая против его предложений и отклонившая большинство президентских законопроектов. 11 июля Рада во второй раз отказалась отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина

Зеленский, очевидно, осознает, что недружественный парламент не даст ему реализовать свои идеи здесь и сейчас, однако он все равно регулярно напоминает об этих идеях и выдвигает новые. Пока возможности украинского лидера ограничены, главная цель президента — сохранить свою популярность, чтобы конвертировать ее в высокий результат его партии на выборах.

Рейтинг «Слуги народа» целиком и полностью зависит от рейтинга самого Зеленского, ведь сейчас партия не представлена ни в каком из органов власти и не имеет за собой реальных достижений.

Чтобы сохранить и приумножить этот рейтинг, на «финишной прямой» перед выборами Зеленский совершает ряд резонансных шагов, имеющих ярко выраженный популистский характер. Главный из них — предложение люстрировать представителей предыдущей власти — тех, кто занимал государственные посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под ударом, таким образом, окажется целый ряд членов старой политической элиты — вплоть до Петра Порошенко.

«Может, обменять их всех на наших пленных? Может, одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили, и отправить на передовую? Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, — лишить их всех возможности участвовать в управлении государством», — заявил Зеленский в своем видеообращении, посвященном этой теме.

Предложение украинского лидера играет ему на руку сразу двумя способами — в случае если в дальнейшем закон будет принят, даже в более мягком виде, это поможет президенту очистить власть от его политических противников и расширит поле возможностей. Но есть и другой, немедленный эффект — заявление Зеленского вызвало «информационный взрыв» в обществе и стало одной из самых обсуждаемых тем последней недели.

Другой такой темой выступил телефонный разговор украинского лидера с Владимиром Путиным , который прошел в тот же день. Зеленский, по его словам, выступил в беседе за освобождение украинских моряков.

«У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят наших — самое главное», — прокомментировал ситуацию сам украинский президент.

Эта цитата также получила широкое распространение в медиа.

20-минутный разговор двух лидеров, в целом, заслужил достаточно положительную реакцию экспертов и политиков, многие из которых отметили конструктивный характер беседы.

«Факт переговоров можно приветствовать, диалог всегда лучше его отсутствия», — заявил RT глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Виктором Медведчуком. Конфликтуя со старой властью и налаживая разговор с Россией, Зеленский решает и другую задачу — склоняет на свою сторону симпатии пророссийского населения юго-востока Украины. В этом регионе крайне сильны позиции главного на сегодня конкурента президентской партии — движения «Оппозиционная платформа — За жизнь», возглавляемого Юрием Бойко

Эта партия, общий рейтинг которой по опросам колеблется от 11% до 14%, также выступает за диалог с Россией и самопровозглашенными республиками Донбасса. Сейчас ее деятельность на этом поле выглядит убедительнее риторики Зеленского — в конце июня при посредничестве Медведчука на Украину с территории ЛДНР вернулись четверо пленных. Лидер партии Юрий Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа» будет и дальше работать в этом направлении.

«Через какое-то время ему (Зеленскому) придется ответить людям на вопрос, зачем, собственно, его и избирали, как он собирается завершать войну. Потому что одно дело громкие заявления, а другое — кропотливая, но крайне нужная для общества работа по поиску компромиссов. С нашей стороны мы будем делать все, чтобы эти переговоры состоялись. Дело за властью», — передают слова Бойко РИА «Новости».

Разговаривая с Путиным и заявляя о люстрации, Зеленский хочет перехватить инициативу у «Оппозиционной платформы» и обозначить, что власть тоже в состоянии удовлетворить интересы пророссийского населения, но и здесь возможности президента на данный момент ограничены.

Зеленский это понимает — и поэтому использует весь сосредоточенный в его руках медийный потенциал по максимуму. Ставка на популистскую риторику уже однажды обеспечила ему успех, и сейчас украинский лидер старается повторить этот результат на парламентских выборах.