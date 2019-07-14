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Морской дьявол попросил помощи у дайверов, и они смогли спасти его 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Мужчина вытащил рыболовный крючок из ската, который сам «попросил» его о помощи.
Необычная история произошла у северо-западного побережья Австралии. Там трехметровый скат манта, именуемый в народе морским дьяволом, попросил помощи у людей. Он подплыл к группе сноркелистов и подставил глаз, около которого застрял рыболовный крючок.
Один из людей — фотограф Джейк Уилтон — узнал морское существо, так как часто плавает в том районе. Он решил, что манта могла тоже его узнать и решила попросить помощи у знакомого.
Несколько раз Уилтон нырял под воду, чтобы снять крючок. «Спасательную операцию» осложняло то, что кроме маски у фотографа не было никакого оборудования. Видео спасения ската опубликовано на YouTube.
В конечном итоге, ситуация увенчалась успехом. Морского дьявола удалось избавить от крючка, и, тем самым, спасти существо от болезней или даже смерти.
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