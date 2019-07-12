Зеленский про разговор с Путиным: «корона с головы не спадет»

Он заявил, что не видит ничего плохого в разговоре с Путиным, так как для него главное — жизнь украинских моряков.

Он также заявил о готовности к обмену заключенными между странами, сказав «отдайте нам всех наших».

Ранее сообщалось, что разговор лидеров носил достаточно прагматичный характер.

В пресс-службе главы Украины Владимира Зеленского также рассказали об основной теме его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.