«Проведет совещание»: Зеленский едет к Крыму

Президент Украины решил посетить границу с Россией Владимир Зеленский приедет на пограничный пункт Чонгар в Херсонской области, близ Крыма . Об этом сообщается на сайте главы Украины. Зеленский намерен осмотреть заставу и провести совещание.

«Владимир Зеленский осмотрит инфраструктуру контрольного пункта Чонгар, а также проведет совещание по поводу проектов обустройства пунктов Чонгар и Колончак», — сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский представит нового главу Херсонской области.

Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, на котором большинство избирателей высказались за воссоединение.