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«Проведет совещание»: Зеленский едет к Крыму 

Рамблер + ещё 1 6 минут назад
Президент Украины решил посетить границу с Россией. Владимир Зеленский приедет на пограничный пункт Чонгар в Херсонской области, близ Крыма. Об этом сообщается на сайте главы Украины. Зеленский намерен осмотреть заставу и провести совещание.
«Владимир Зеленский осмотрит инфраструктуру контрольного пункта Чонгар, а также проведет совещание по поводу проектов обустройства пунктов Чонгар и Колончак», — сказано в сообщении.
Кроме того, Зеленский представит нового главу Херсонской области.
Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, на котором большинство избирателей высказались за воссоединение.
Киев предъявляет претензии на российский полуостров, считая его частью своей территории. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Республика Крым
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