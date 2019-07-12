Пользователей соцсетей умилил Зеленский в подсолнухах

На фотографии политик стоит в поле подсолнухов.

Под снимком он написал националистический лозунг.

Подписчики назвали Зеленского "самым лучшим президентом за всю историю независимости Украины".

Многие написали о том, что рады видеть главу государства в качестве "простого смертного", путешествующего по просторам страны.

Ранее сообщалось, что в соцсетях активно обсуждают странное поведение президента Украины на совещании таможни.