«Это авантюра»: Зеленский рассмешил Раду люстрацией

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о люстрации высших украинских чиновников и депутатов. Под действие законопроекта №10444 попадает также бывший президент Петр Порошенко, передает «Интерфакс».

Люстрация должна коснуться всех высокопоставленных лиц Украины, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года, когда в стране произошел госпереворот, и до 19 мая 2019 года — инаугурации избранного президента Владимира Зеленского.

Кроме Порошенко, в документе упомянуты спикер Верховной рады, его заместители, премьер-министр страны, все вице-премьеры, главы Национального банка, генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины , секретарь Совета по нацбезопасности и обороне, его замы, глава президентской администации и прочие.

Законопроект был определен в Раде как «неотложный». В пояснительной записке к документу говорится, что его цель — прекращение злоупотребления властью и служебным положением и борьба с незаконным личным обогащением.

Накануне Зеленский выступил с обращением по поводу люстрации. В своем фейсбуке он раскритиковал коррумпированные остатки старой власти на Украине.

«Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном фейсбук и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации?» — возмутился украинский лидер.

Попадающий под действие законопроекта о люстрации спикер Верховной рады Андрей Парубий уже выступил с резкой критикой президентской инициативы, сообщает ФАН.

«В то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина. Теперь он хочет нас люстрировать», — заявил председатель парламента. По словам Парубия, стремление Зеленского провести люстрацию — это лишь «авантюра», а время для искателей приключений «скоро пройдет».

Экс-секретарь СНБО Украины и бывший врио главы государства Александр Турчинов также раскритиковал предложение президента расширить перечень лиц, попадающих под люстрации.

«Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет… За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной», — написал он в своем фейсбуке. По словам Турчинова, ему жаль, что заявление Зеленского «случайно» совпало с действиями тех, кто ведет «войну с Украиной».

Украинский политолог Александр Семченко в разговоре с НСН заявил, что Зеленский внес законопроект, стремясь улучшить снижающийся рейтинг своей партии «Слуга народа» в преддверии внеочередных выборов в Верховную раду.

«Введет ли он закон о люстрации, будет зависеть от результатов выборов. Он может это сделать, потому что это ему выгодно, потому что так легче будет уволить людей и поставить на их места своих людей, а точнее людей тех олигархов, которые рассчитывают на благодарность за все хорошее, что они сделали для Владимира Зеленского», — убежден Семченко.

Политолог добавил, что Зеленский удивил его «своим правовым нигилизмом и незнанием законов».

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский в третий раз обратился к депутатам Верховной рады с просьбой «безотлагательно» рассмотреть увольнение генпрокурора Украины Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина

Согласно украинскому законодательству, президент страны не может самостоятельно назначать или увольнять членов правительства. Он может только предоставлять депутатам на рассмотрение кандидатуры глав МИД и генпрокурора, которые входят в президентскую квоту.

Между Зеленским и Климкиным ранее возник служебный конфликт — президент призвал премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины к дисциплинарной ответственности. Ранее российская сторона направила украинскому внешнеполитическому ведомству ноту с предложением по урегулированию конфликта, связанного с незаконным пересечением госграницы России в Керченском проливе.

Климкин посчитал, что российские власти при помощи предложения продолжить уголовное преследование украинских моряков на территории Украины пытаются заставить Киев признать «судебное преследование моряков, а косвенно и оккупацию Крыма». Министр отметил, что Украина не намерена действовать «в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России».

Между тем, президент Украины не знал ни о дипломатической ноте России, ни об ответе украинского МИДа. Это вызвало его недовольство — Зеленский обвинил Климкина в непрофессионализме и саботаже деятельности президента.