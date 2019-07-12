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Министр труда США заявил об уходе в отставку 

RT на русском + ещё 2 52 минуты назад
Фото: Reuters
Глава Министерства труда США Алекс Акоста заявил об уходе со своего поста.
Об этом сообщает The Hill.
Отмечается, что заявление об отставке он сделал на фоне скандала вокруг сделки, которую прокуроры заключили в 2008 году с миллиардером Джеффри Эпштейном, проходящим в то время по делу о сексуальных преступлениях.
Как сказал Акоста, он не хочет, чтобы данный скандал отразился на администрации президента США.
В свою очередь американский лидер Дональд Трамп похвалил министра за его работу.
«Он сделал невероятную работу в качестве министра труда», — сказал Трамп.
Акоста в 2008 году, занимая должность прокурора, участвовал в заключении между следствием и Эпштейном сделки, которая позволила предпринимателю избежать жесткого наказания по делу о сексуальных преступлениях.
7 июля 2019 года правоохранительные органы США задержали Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
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