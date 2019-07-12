В Киеве сменилась власть 

В связи с этим действующий мэр предложил провести в столице досрочные местные выборы. «И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице „своего“ мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — сказал Кличко.