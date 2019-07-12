В Киеве сменилась власть 

Еще один герой Майдана покидает украинскую политику. Виталий Кличко в ближайшие дни потеряет должность главы киевской администрации. И хотя у него останется пост городского главы, можно говорить о завершении политической карьеры Кличко. Благодаря ей все забыли о его славных спортивных победах в боксе, а в памяти остались лишь нелепые высказывания, погрязший в грязи Киев и треснувший стеклянный мост.
В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что накануне у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. Глава украинского государства подтвердил слухи о разделении полномочий в управлении столицей и назначении своего человека на должность председателя киевской городской госадминистрации (КГГА). Кличко, поразмыслив, сделал логичный вывод — это урезание полномочий городского самоуправления и это мэру не понравилось. Стоит пояснить, что во главе столицы Киева по закону должны стоять два человека. Один из них — это выборный киевский городской глава. Его полномочия фактически декоративные и связаны с законотворческой деятельностью, относящейся к украинской столице. Реальное же управление находится в руках председателя КГГА. Он руководит всеми городскими департаментами и распоряжается бюджетом города. Это не выборная должность, на нее назначает президент. Кличко с июня 2014 года совмещал обе этих должности. Но сейчас у него останется только пост не решающего ничего городского главы.
«Мэр будет выполнять декоративную функцию, а городом будет управлять назначенный сверху человек, который перед обществом не имеет никаких обязательств», — написал Кличко в Facebook.
Более того, он подчеркнул, что именно к таким методам прибегал Виктор Янукович — в свержении которого, как известно, Кличко принимал непосредственное участие.
В связи с этим действующий мэр предложил провести в столице досрочные местные выборы. «И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице „своего“ мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — сказал Кличко.
Заметим, что пока мэр возмущался решением президента, на пешеходно-велосипедном мосту, который в народе именуют «мост Кличко», снова образовалась трещина. Газета ВЗГЛЯД уже объясняла, почему Украина разучил