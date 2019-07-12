Штурм «Зоны 51». Пользователи Facebook собираются освободить инопланетян

Загадочная «Зона 51» постоянно становится предметом сплетен, споров и всевозможных теорий заговора. Наконец, кто-то решился развеять тайны, связанные с этим местом. Пользователи Facebook предложили устроить массовый штурм американской базы. Хотя затея шуточная, осуществить ее вызвались 275 тысяч человек. И это уже вызывает опасения.

Для начала немного о «Зоне 51»

«Зона 51» известна как одна из самых секретных и недоступных американских военных баз. Она находится в штате Невада и используется Военно-воздушными силами страны. О полигоне известно немногое: база защищена мощнейшей системой безопасности, а воздушное пространство вокруг нее ограничено для полетов. Ее площадь занимает 1,2 миллиона Гектар и почти 13 тысяч километров ограниченного воздушного пространства.

Интерес к «Зоне 51» вызван тем, что долгое время официальные власти страны не хотели признавать ее существование. Хотя база существует с 1955 года, официально ЦРУ рассказало о ней только в 2013 в рассекреченных документах. С тех пор в «Зоне 51» прошли сотни испытаний ядерного оружия, база служила учебно-испытательным полигоном для всех видов сверхсекретных самолетов-невидимок.

По официальным данным, в «Зоне 51» разрабатываются экспериментальные и инновационные летательные аппараты. Однако в обществе ходят пересуды о том, что база связана с НЛО и инопланетянами. Американские власти якобы хранят в подземных лабораториях тела пришельцев и испытывают их корабли на полигонах.

Что будет, если попытаться проникнуть в «Зону 51»? Для начала, вероятно, вы окажетесь под дулом пистолетов у охранников в камуфляже, как это было с двумя отважными авантюристами в 2016 году. Парни попытались просунуть камеру через задние ворота базы и поснимать окрестности.

Кадр из мульсериала «Симпсоны»

Скорее всего, вас не убьют, но колоссальный штраф все же заплатить придется. Издание Live Science вспомнило случай, когда на территорию базы случайно заехал внедорожник с четырьмя туристами. Всех пассажиров обложили штрафом в 650 долларов, а водителю вообще запретили проводить туры в Неваде в течение нескольких лет.

Одному американскому блогеру, который ведет YouTube-канал «Приключения с Кристианом» (Adventures with Christian), все же удалось снять «Зону 51» на видео. Для этого он отправился на пик Тикабу. Блогер успел снять боевой вертолет, который пролетал над базой, взлет самолета и несколько ангаров.

«Зона 51» нередко встречается в массовой культуре, обычно делается акцент на ее конспирологическую сторону. Подобные эпизоды можно встретить в «Симпсонах», «Футураме», «Секретных материалах», «Дне независимости», некоторых играх.

Пользователи Facebook грозятся освободить пришельцев из «Зоны 51»

О «Зоне 51» известно много пугающего, но любопытных пользователей Facebook это не останавливает. В соцсети готовится настоящая кампания, которая должна раскрыть все секреты американской базы. Все началось в Facebook-сообществе Shitposting cuz im in shambles. В конце июня администраторы создали встречу «Штурмуем "Зону 51". Они не смогут остановить всех нас», событие назначено на 20 сентября.

Facebook

Пользователям в шутку предлагается собраться в туристической точке недалеко от базы, а затем «побежать толпой» на штурм «Зоны 51». Как утверждают организаторы, появится больший шанс, что кто-то из заговорщиков выживет и своими глазами увидит инопланетян.

Один из подписчиков сообщества разработал собственную стратегию по захвату базы и даже нарисовал план. По его задумке, участники «сражения» должны разделиться на три группы: основные силы штурмующих в авангарде, за ними метатели камней, а на флангах — фанаты «Наруто», которые будут заходить с боков.

Facebook

Впрочем, стратег на всякий случай обратился к американским властям и заявил, что все это просто шутка, а не реальные захватнические планы.

«Здравствуйте, правительство США. Это шутка, и я на самом деле не собираюсь осуществлять этот план. Я просто подумал, что это будет смешно и у меня появится несколько новых приятелей в интернете. Я не несу ответственность за тех, кто решит штурмовать "Зону 51"», — написал парень.

Шутки шутками, а количество пользователей, поставивших «Пойду» к шуточной встрече, постепенно превысило 275 тысяч человек. Еще несколько десятков пользователей «заинтересовались» планом штурмовать военную базу. В комментариях уже начали мелькать опасения, что рано или поздно ситуация окончательно выйдет из-под контроля, и кто-то на самом деле устроит налет на «Зону 51» 20 сентября.

Как всегда, без мемов не обошлось, и тут пользователи дали свободу творчеству.

Facebook

Facebook

Через пару недель обсуждение «штурма» дошло и до Reddit. Пользователи начали строить догадки, удастся ли заговорщикам проникнуть на базу. Нашелся парень, который расставил все точки над «i» и объяснил, что идея обречена на провал. Впрочем, откуда он знает все эти детали — неизвестно.

«Они недооценивают географию базы. Если они планируют прорваться через задние или передние ворота, им еще останется бежать 25-40 километров, чтобы только увидеть саму базу. Если они поедут на транспорте, у них на пути будут два пропускных пункта с противотанковыми ежами. Даже если они каким-то чудом пройдут через все это невредимыми, то впереди — несколько километров, заполненных солдатами США. Напомню, что на базе находятся примерно три тысячи военных», — написал slobro850.

Сейчас остается только гадать, как будут развиваться события дальше. Вдруг 20 сентября 2019 года инопланетян, удерживаемых в «Зоне 51», освободят, и они захватят нашу планету?

Дела давно минувших дней

Эта история произошла в далеком 1938 году. Хотя сравнивать ее с современными событиями трудно, она представляет далеко не меньший интерес. Речь идет о радиопостановке «Война миров», которая состоялась 30 октября 1938 в эфире станции CBS. Авторам программы удалось так мастерски организовать ее, что американцы поверили в нападение пришельцев и ударились в панику.

Дело было так: артисты центра Mercury Theatre поставили в часовой радиопрограмме роман Герберта Уэллса «Война миров», перенеся его действие в Нью-Джерси 1939 года. Спектакль стилизовали под обычный эфирный день, предупредив слушателей, что события вымышленны. Но эту часть программы застали не все.

Радиоэфир шел как обычно, но вдруг его прервало сообщение о странных вспышках на Марсе. Вещание возобновилось, но вскоре вновь прервалось сообщением, что в местечке Гроверс-Милл приземлился непонятный объект. Репортер CBS Карл Филипс якобы находился на месте происшествия и рассказывал о том, что из летательного аппарата пришельцев появилась машина, испепеляющая все вокруг. Потом на радиоспектакле объявили о введении военного положения и эвакуации местных жителей.

В газетах писали, что постановку слушали около шести миллионов человек, и примерно пятая часть из них приняла ее за реальный репортаж. Люди ударились в панику, побежали в полицию, вооружались, баррикадировались в домах.