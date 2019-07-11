Попытка госпереворота произошла в Судане

Власти Судана заявили о предотвращении попытки государственного переворота. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, об этом стало известно от комитета по безопасности переходного военного совета страны.

Причем никаких деталей о событии или имен попытавшихся осуществить переворот не сообщается.

Уточняется, что это не первая попытка совершить переворот в Судане.

До этого, 12 июля, была совершена другая попытка, которая также окончилась ничем.