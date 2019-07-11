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Попытка госпереворота произошла в Судане 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Судана заявили о предотвращении попытки государственного переворота. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, об этом стало известно от комитета по безопасности переходного военного совета страны.
Причем никаких деталей о событии или имен попытавшихся осуществить переворот не сообщается.
Уточняется, что это не первая попытка совершить переворот в Судане.
До этого, 12 июля, была совершена другая попытка, которая также окончилась ничем.
Переворот в стране произошел 11 апреля. Суданского президента Омара аль-Башира отстранили от власти и поместили в тюрьму. Власть перешла в руки переходного военного совета, однако народные протесты до сих пор не утихают.
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В мире , Конфликты , Омар аль-Башир , Судан
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