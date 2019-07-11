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Честное имя президента: почему ЕС снял санкции с Януковича 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Верховный суд ЕС снял санкции с экс-президента Украины Виктора Януковича и шести его приближенных. Судьи решили, что замораживание их счетов и активов было проведено в 2016-2018 годах незаконно. Ограничительные меры были сняты по причине отсутствия достаточных доказательств того, что чиновники выводили похищенные государственные средства за рубеж.
Суд Европейского Союза постановил отменить санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, отменив тем самым решение Европейского совета по продлению санкций в их отношении, передает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда ЕС.
«Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам [экс-главы Украины] Виктора Януковича, [его сына] Александра Януковича, [бывшего Министра доходов и сборов Украины] Александра Клименко, [бывшего премьер-министра] Сергея Арбузова, [экс-генпрокурора] Виктора Пшонки, [его сына] Артема Пшонки и [бывшего главы администрации президента Украины] Андрея Клюева», — приводит издание судебное постановление. То есть, по мнению судей, замораживание счетов и активов названных лиц в 2016-2018 годах было незаконным.
В качестве причины принятого решения Евросуд указал, что у ЕС не было достаточных оснований для продления санкций. Как считают судьи, власти страны не предоставили полных доказательств того, что Янукович и его окружение были причастны к расхищению и выводу за рубеж бюджетных средств.
Впервые указанные семь лиц были внесены в санкционный список ЕС в 2014 году после того, как в стране прошел госпереворот, и новые власти обвинили экс-главу государства и его приближенных в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины.
Сам же Виктор Янукович обжаловал санкции в суде, утверждая, что никакие средства он не переводил за рубеж, а обвинения, по его словам, носили заказной политический характер.
В России также считают, что принятое решение по отмене санкций вынесено правильно. Такое мнение в разговоре с RT выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Это дает Виктору Януковичу свободу в рамках Евросоюза. Решение абсолютно правильное, никаких оснований для введения санкций против бывшего президента и его команды не было. Все это свидетельствует о том, что в Европе приходит понимание сложившейся ситуации», — отметил собеседник издания.
Он обратил внимание на то, что вынесенное постановление дает надежду на то, что «европейцы проявят волю и дадут оценку действиям еще одного бывшего украинского лидера — Петра Порошенко».
«Решения Евросоюза, которые принимаются в последнее время, говорят о том, что в ЕС понимают, кто прав и кто виноват на Украине», — подытожил Цеков.
В середине апреля этого года издание Welt am Sonntag сообщило о том, что ЕС исключил из санкционного списка девять приближенных экс-главы Украины Виктора Януковича.
Так, по данным немецкой газеты, которая ссылается на внутренние документы Европейской службы внешних связей (EEAS), ЕС был вынужден это сделать «за недостатком доказательств». При этом СМИ не приводило никаких подробностей по отмене этих санкций, в частности, не сообщалось, кого именно исключили из этого списка.
Однако издание тогда обратило внимание на то, что на тот момент в этом списке находились 170 человек и 44 организации, которые попадают под ограничения, но могут их попытаться оспорить.
Однако сразу после появления этой новости постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий опроверг информацию, предоставленную немецкой газетой.
Он уточнил, что это попытка сделать «горячую новость» там, где ее нет.
«Никаких решений на днях о снятии санкций с бывших украинских чиновников ЕС не принимал и не готовится принимать. В Die Welt говорится о санкциях, снятых в предыдущие годы», — заявил он, отметив, что Евросоюз, напротив, в последнее время значительно расширил санкционный список.
При этом в отношении Януковича введены не только санкции, но также вынесено решение о лишении свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины». В конце января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины к 13 годам лишения свободы.
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В мире , Статьи , Николай Точицкий , Сергей Арбузов , Виктор Янукович , Андрей Клюев , Петр Порошенко , Александр Клименко , Виктор Пшонка , Сергей Цеков , ЕС , Европейский совет , Совет Федерации , Die Welt
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