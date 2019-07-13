Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В офисе кандидата от партии Зеленского нашли «жучок» 

ТК «Звезда» + ещё 14 40 минут назад
Фото: tvzvezda.ru
После найденного «жучка» сотрудники обратились в правоохранительные органы.
В мариупольском офисе кандидата на выборы в Верховную раду от партии «Слуга народа» Виктора Раманюка было найдено подслушивающее устройство.
Политик баллотируется в 58 округе. После найденного «жучка» сотрудники обратились в правоохранительные органы. Сейчас ведется проверка здание на наличие других устройств, проводятся следственные действия, сообщила пресс-служба партии «Слуга народа».
Выборы в Верховную раду Украины должны были пройти в октябре. Но после вступления в должность президента страны Владимир Зеленский распустил украинский парламент и назначил выборы на 21 июля.
ТК «Звезда»: последние новости
Объявлен новый глава КНДР Мать грузинского журналиста Габунии отреагировала на скандал с участием сына Виноделы Грузии перекрыли перевал после заявления гендиректора «Рустави 2»: видео
В мире , Безопасность , Владимир Зеленский , МВД , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине «раскусили» схему Путина31
Назван самый важный продукт для россиян4
МРОТ изменит доходы четырех млн россиян13
Украинского генерала напугали десантники в Крыму19
Десятки крабов «захватили» дом американца
Видео
00:29
Россиянки станцевали тверк и заинтересовали полицию
Происшествия
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Шоу-бизнес Статьи
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
04:10
«Шлаковые песни»: Ротару разнесли за новый репертуар
Шоу-бизнес Статьи
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:23
Пока вы не уснули: В Киеве сменилась власть
В мире
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение