Немцы отреагировали на недомогание Меркель

Рар: Немцы стали интересоваться, может ли Меркель продолжать работу

За последние три недели у канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на следующей неделе отметит 65-летие, трижды случались приступы сильной дрожи на публике. На встрече с премьером Дании Метте Фредериксен Меркель даже пришлось слушать гимны стран сидя, сообщила газета Welt. СМИ отмечают, что протокол был изменен специально по желанию канцлера. Последний приступ случился во вторник, 10 июля, на встрече с финским премьером Антти Ринне. Тремор продлился менее минуты и был менее сильным, чем предыдущие. Причины недуга Меркель до сих пор не раскрываются.

В западных СМИ все чаще звучит вопрос: «Здорова ли канцлер, чтобы продолжать?». Об этом в эфире НСН сообщил немецкий политолог Александр Рар.

«Напряжения нет, но есть любопытство. Она же не при смерти. Люди, конечно, интересуются, что это за болезнь. Ее врачи информацию не кладут на стол, сама она говорит, что здорова. Это все неприятно, в первую очередь для нее. С каждым разом возникает много вопросов. Я бы не сказал, что это комментируется с какой-то истерикой или призывами, чтобы она уходила в отставку. Пока на это все смотрят, замечают, задают абсолютно легитимные вопросы: работоспособно ли первое лицо Германии. Ну и ждут развития», — рассказал политолог.

По мнению Рара, нельзя сказать, что Меркель демонстрирует неспособность управлять государством.

«Рейтинги пока не особенно падают, хотя они не так высоки, как раньше. Она же правит страной. Ну, какая-то у нее дрожь. Она не падает в обморок, ее не кладут в больницу. Тогда все было бы серьезно, а пока все наблюдают. Меркель обещает, что к концу лета все пройдет, потому что она выздоравливает», — отметил он.

Ранее медики озвучили в эфире НСН свои версии частого недомогания канцлера Германии Ангелы Меркель.