Пока вы не уснули: Что будет с доходами россиян 

Украинцы оценили идею переименовать Россию
Интернет-пользователи раскритиковали советника президента Украины, кандидата в депутаты Никиту Потураева за предложение переименовать русский язык в «российский», а саму страну — в «Московию». Пользователей удивило, что он рассуждает о языках, «как будто других проблем нет».
Меркель нашла способ побороть недуг
Приступы дрожи довели канцлера Германии Ангелу Меркель до того, что на встрече с премьер-министром Дании она была вынуждена слушать гимны обеих стран сидя на стуле, сообщает Welt. Датский политик Метте Фредриксен выразил солидарность и тоже не встал со стула.
«Хам!»: на Зеленского подадут в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский выгнал из зала на совещании, пообещал подать на президента Украины в суд. Об этом сообщает Strana.ua.
Латвия выразила России протест
Салют в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками — циничный, неприемлемый и недружественный шаг, считают в Министерстве иностранных дел Латвии.
Тимошенко нашла способ выживания без газа России
globallookpress.com
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила уверенность в существовании украинской газотранспортной системы (ГТС) и без российского газа.
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Вблизи российских границ появился ударный наступательный кулак НАТО. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявил начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин, пишет «Интерфакс».
Вышел из доверия: новый скандал в Росстате
Росстат уволил главу подразделения из-за досрочных публикации данных об инфляции. В ходе расследования выяснилось, что такие ошибки происходили и раньше. Это не единственная претензия к работе статистического ведомства. В начале этого года Росстат попал в эпицентр скандала из-за рекордных темпов роста экономики — на 2,3%. «Перевыполнение плана» оказалось всего лишь статистической иллюзией — основной прирост дали пересчитанные показатели по строительству.
Нереальный рост: что будет с доходами россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не видит причин для роста реальных доходов россиян в текущем году. По сценарию Минэкономразвития, они должны прибавить 1%. Казалось бы, не так много. Но, с учетом снижения реальных доходов населения в первом квартале на 2,2%, достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным, заявил Кудрин на заседании Совета Федерации.
Пожизненное наказание Мутко отменено
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил для вице-премьера РФ, бывшего министра спорта Виталия Мутко пожизненное отстранение от Олимпиад. Об этом сообщается на сайте суда.
Что делать, если приходят чужие штрафы ГИБДД
Портал Autonews рассказал, что делать водителю, который получает штрафы от дорожных камер из-за машины с такими же номерами. В качестве примера портал привел случай москвички: ей более двух лет приходили штрафы за водителя, который использовал подложный госномер, совпадающий с ее номером.
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах произошел в результате прорыва газопровода. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.