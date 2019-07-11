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Президент Грузии рассчитывает на прекращение роста напряженности в отношениях с Россией 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на прекращение роста напряженности в отношениях с Россией. С такими словами она выступила в опубликованном в четверг интервью агентству Associated Press во время конференции в Батуми, посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство".
Комментируя заявления Владимира Путина о нежелании вводить санкции против Тбилиси, она сказала: "Мы займем выжидательную позицию и узнаем, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, нежели угрозы".
"Мы со своей стороны, разумеется, готовы к тому, чтобы не осуществлять эскалацию", — добавила Зурабишвили. "Я буду первой, кто призовет к деэскалации", — заявила она.
"Я уверена, что российские туристы однажды вернутся [в Грузию]. Возможно, это произойдет раньше, а не позже", — сказала она. "Грузия будет оставаться открытой", — добавила президент республики.
Зурабишвили прокомментировала и критику ее курса в отношении России. Президент констатировала, что сталкиваться с противоположной точкой зрения — "судьба любого лидера".
"Я здесь для того, чтобы защищать мой народ. Никто не будет учить меня патриотизму", — отметила она.
Во вторник Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии, предложив кабмину и президенту ответить на них рядом экономических мер. Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Саломе Зурабишвили , Владимир Путин , ЕС , Госдума , Associated Press , Батуми , Грузия , Тбилиси
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