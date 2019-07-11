Президент Грузии: страна продолжает принимать туристов из России

"Грузия продолжает принимать российских туристов как обычно", — заявила Зурабишвили на проходящей в Батуми международной конференции, посвященной 10-летнему юбилею организации "Восточного партнерства".

Ранее Зурабишвили сообщала, что страна безопасна для всех граждан, в том числе гостей и проживающих иностранцев.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.