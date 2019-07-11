Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна продолжает принимать туристов из РФ, несмотря на напряженность в грузино-российских отношениях.
"Грузия продолжает принимать российских туристов как обычно", — заявила Зурабишвили на проходящей в Батуми международной конференции, посвященной 10-летнему юбилею организации "Восточного партнерства".
Ранее Зурабишвили сообщала, что страна безопасна для всех граждан, в том числе гостей и проживающих иностранцев.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.