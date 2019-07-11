Президент Грузии сделала заявление о туристах из РФ 

Грузия продолжает принимать туристов из России, сообщила грузинский президент Саломе Зурабишвили в ходе конференции в Батуми по случаю 10-летия организации «Восточного партнерства».
«Грузия продолжает принимать российских туристов как обычно», — приводит ТАСС слова Зурабишвили.
После антироссийских митингов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин ввел запрет на гражданское авиасообщение с Грузией и призвал туроператоров не продавать путевки в эту страну.
Запрет на полеты вступил в действие с 8 июля.