Президент Грузии сделала заявление о туристах из РФ

«Грузия продолжает принимать российских туристов как обычно», — приводит ТАСС слова Зурабишвили.

После антироссийских митингов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин ввел запрет на гражданское авиасообщение с Грузией и призвал туроператоров не продавать путевки в эту страну.

Запрет на полеты вступил в действие с 8 июля.