Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды 

Lenta.ru + ещё 9 22 минуты назад
Все высшее руководство Украины, находившееся у власти с 2014 года, включая бывшего главу государства Петра Порошенко, необходимо подвергнуть люстрации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении в Facebook.
«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить», — сказал он.
По словам Зеленского, у него «не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней. «Они все одной масти. Им всем фиолетово!», — заявил президент и напомнил о многочисленных случаях прогулов, коррупции, о том, как чиновники грозятся «дать по морде» недовольным гражданам.
Последние новости
Стало известно о техногенном хлопке до пожара на ТЭЦ Пожизненное наказание Мутко отменено Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В «мытищинском аду» погибла женщина18
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией91
Россия заметила наступательный кулак НАТО12
Кличко обсудил с Зеленским отставку1
Ад в Мытищах: Названа причина пожара16
Видео
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
00:53
Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве
В мире Конфликты
05:30
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией
Политика Статьи
02:01
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек
Пожары Происшествия
00:19
Задержан замглавы Пенсионного фонда России
Происшествия
01:36
Моралес в Москве: зачем Боливия дразнит США
Политика Статьи
00:31
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение