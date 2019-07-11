Кличко обсудил с Зеленским отставку

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает "112 Украина ".

Кличко рассказал о том, что вчера, 10 июля, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским

Мэр Киева добавил, что у украинских властей есть планы по переназначению председателя КГГА.

По мнению Кличко, разделение полномочий провоцирует разрушение самоуправления. Политик заявил, что если все таки будет назначен другой председатель, то мэр Киева будет выполнять "декоративную функцию".

"Киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними", — подчеркнул Кличко.

Отмечается, что Зеленский огласит решение по данному вопросу непосредственно Кличко.

Ранее сообщалось, что место действующего мэра Киева может занять гендиректор телеканала "1+1".