Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест в связи с салютом, который власти РФ планируют устроить в честь освобождения Риги от фашистов, сообщается на сайте МИД республики.

Минска, Кишинева, Бухареста, Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов — в честь освобождения Одессы, Севастополя Вильнюса , Бреста, Каунаса Таллина , Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов — в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.

"Представителю российского посольства было указано, что праздничные фейерверки, запланированные в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации были расценены латвийской стороной как неприемлемая и недружественная акция… мы хотели бы напомнить миру, что свобода и независимость Латвии, Литвы и Эстонии были восстановлены на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал "провокационным шагом" планы России устроить салют в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистов советскими войсками, которое он считает "повторной оккупацией".