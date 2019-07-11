Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест в связи с салютом, который власти РФ планируют устроить в честь освобождения Риги от фашистов, сообщается на сайте МИД республики.
Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут проведены салюты в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы. Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов — в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов — в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина.
"Представителю российского посольства было указано, что праздничные фейерверки, запланированные в Москве в честь 75-летия освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации были расценены латвийской стороной как неприемлемая и недружественная акция… мы хотели бы напомнить миру, что свобода и независимость Латвии, Литвы и Эстонии были восстановлены на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", — говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал "провокационным шагом" планы России устроить салют в честь 75-летия освобождения Таллина от фашистов советскими войсками, которое он считает "повторной оккупацией".
Страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.