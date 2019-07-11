Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин рассказал об «очень циничном» Лаврове 

Lenta.ru + ещё 1 47 минут назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что его российский коллега Сергей Лавров в последние годы стал очень циничным. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Громадське».
«С позиции его знаний и опыта — это человек, который очень много знает и прошел много переговоров. Я считаю, что он стал очень циничным. Или он позволил себе стать очень циничным», — сказал Климкин.
По словам главы украинского МИД, в последние годы он встречался с Лавровым дважды. Обе встречи прошли в рамках «нормандского процесса». На переговорах обсуждались вопросы освобождения заключенных, доступ международных организаций в Крым и выборы в Донбассе. Украинская сторона предлагала провести голосование на неподконтрольных территориях под руководством миссии ООН или ОБСЕ. Российский министр выступил против, заявив, что таким образом Россия «потеряет контроль» над Донбассом, отметил Климкин.
В конце мая Климкин заявил, что Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки. По его словам, перед началом переговоров глава российского МИД вывел в отдельную комнату его, французского министра Лорана Фабиуса и главу немецкого дипломатического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера. Там Лавров заказал бутылку водки и предложил выпить перед обсуждением назначенной темы.
В марте 2016 года встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) на уровне глав МИД закончилась руганью между Лавровым и Климкиным. Сообщалось, что Штайнмайеру якобы даже пришлось вмешаться в дискуссию двух министров, чтобы они не вышли за рамки дипломатического этикета.
Последние новости
Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму Замглавы Пенсионного фонда России задержали следователи В Москве напали на журналистку Bloomberg
Комментарии2
В мире , Видео , Конфликты , Франк-Вальтер Штайнмайер , Павел Климкин , Лоран Фабиус , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен4
Латвия выразила России протест1
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Ад в Мытищах: поднята авиация224
Пока вы спали: Киев отводит войска и усиливает огонь143
Видео
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
02:01
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек
Пожары Происшествия
01:36
Моралес в Москве: зачем Боливия дразнит США
Политика Статьи
00:31
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
Пожары Происшествия
00:22
ЧП на северо-востоке Москвы: идет эвакуация жильцов
Происшествия
03:31
Россия готовит ответ США по ДРСМД
Оружие Политика
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
00:48
«Простите нас»: европейцы потеряли спутник-шпион
Наука и техника Наука
01:10
Климкин рассказал об «очень циничном» Лаврове
В мире Конфликты
00:35
Порошенко спасли от разъяренной толпы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение