Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко вызвали на допрос 

Российская Газета + ещё 10 1 час назад
Бывшего президента Украины Петра Порошенко официально вызвали на допрос. Информацию подтвердили в Государственном бюро расследований (ГБР).
"Да, его действительно вызывают", — заявил представитель ведомства, которого цитирует издание strana.ua.
По некоторым данным, Порошенко обязан явиться на беседу к следователям 17 июля в 9-30 утра.
В бюро уточнили, что экс-глава украинского государства будет допрошен в рамках расследования уголовных дел, зарегистрированных по его заявлениям. По всей видимости, речь идет об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском".
Пользователи соцсетей советуют Петру Порошенко захватить с собой "средства личной гигиены, матрас и два комплекта теплых вещей в вертикальную полоску".
Российская Газета: последние новости
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык Спикер кнессета: Украина планирует перенести посольство в Иерусалим Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
В мире , Видео , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен4
Латвия выразила России протест1
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Климкин рассказал об «очень циничном» Лаврове2
Ад в Мытищах: поднята авиация224
Видео
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
02:01
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек
Пожары Происшествия
01:36
Моралес в Москве: зачем Боливия дразнит США
Политика Статьи
00:31
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
Пожары Происшествия
00:22
ЧП на северо-востоке Москвы: идет эвакуация жильцов
Происшествия
03:31
Россия готовит ответ США по ДРСМД
Оружие Политика
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
00:48
«Простите нас»: европейцы потеряли спутник-шпион
Наука и техника Наука
01:10
Климкин рассказал об «очень циничном» Лаврове
В мире Конфликты
00:35
Порошенко спасли от разъяренной толпы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение