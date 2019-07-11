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В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина 

News.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
По данным газеты The Sun, инцидент вызвал панику во дворце. При этом полицейским удалось задержать 22-летнего преступника через четыре минуты после обнаружения постороннего на территории.
Пользователи Сети назвали поступок молодого человека подражанием Майклу Фэгану, который пробрался в спальню королевы 37 лет назад.
Мотивы поступка мужчины не сообщаются.
Ранее News.ru писал о том, что супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл невольно обрушила сайт австралийского ювелирного дома, появившись на матче Серены Уильямс в Уимблдоне в цепочке с кулоном от Emma Swann. Как только фотографии бывшей актрисы попали в Сеть, страница онлайн-магазина перестала открываться из-за наплыва желающих купить такое же ювелирное изделие, как у Меган.
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