В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина

Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II

По данным газеты The Sun, инцидент вызвал панику во дворце. При этом полицейским удалось задержать 22-летнего преступника через четыре минуты после обнаружения постороннего на территории.

Пользователи Сети назвали поступок молодого человека подражанием Майклу Фэгану, который пробрался в спальню королевы 37 лет назад.

Мотивы поступка мужчины не сообщаются.