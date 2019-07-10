На Украине будут сажать за непризнание Крыма

Непризнание Крыма и Донбасса территорией Украины может грозить ее жителям минимум тремя годами тюрьмы. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду , свидетельствует ее сайт.

Первая часть 110-й статьи украинского Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой за умышленные действия с целью изменения границ территории или госграницы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, и публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таковых.

Три депутата Рады, в том числе ее председатель Андрей Парубий , предлагают дополнить первую часть 110-й статьи словами «умышленное непризнание принадлежности Крыма и Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью является устранение потенциальных разногласий в правоприменительной практике по применению положений 110-й статьи.