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На Украине будут сажать за непризнание Крыма 

Рамблер 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Непризнание Крыма и Донбасса территорией Украины может грозить ее жителям минимум тремя годами тюрьмы. Соответствующий законопроект был внесен в Верховную раду, свидетельствует ее сайт.
Первая часть 110-й статьи украинского Уголовного кодекса «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой за умышленные действия с целью изменения границ территории или госграницы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, и публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таковых.
Три депутата Рады, в том числе ее председатель Андрей Парубий, предлагают дополнить первую часть 110-й статьи словами «умышленное непризнание принадлежности Крыма и Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины».
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью является устранение потенциальных разногласий в правоприменительной практике по применению положений 110-й статьи.
«Действующее законодательство в сфере запрета посягательства на территориальную целостность Украины часто ненадлежаще применяется судебными и правоохранительными органами», — также отметили депутаты.
Комментарии
В мире , Украина , Андрей Парубий , МВД , Верховная Рада , Республика Крым
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