Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил действия главы России Владимира Путина по отношению к Грузии с игрой «кота с мышью». Свое мнение он выразил в ответ на недавнее заявление Путина о том, что он «не стал бы» вводить антигрузинские санкции из-за скандальной речи телеведущего канала «Рустави 2», так как уважает народ республики.

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2», что российский президент Владимир Путин играет с республикой «как кот с мышью».

«Путин своим решением об отмене санкций против Грузии был похож на кота, который держал в лапах мышь, играл с ней и готов был в любой момент проглотить.

Нынешние полностью коррумпированные власти Грузии сделали все, чтобы переориентировать экономику на Россию , результат сегодня дал о себе знать», — утверждает экс-губернатор Одесской области. Саакашвили отметил, что глава России провел с грузинскими властями «мастер-класс по теме „что значит нищая Грузия“.

Кроме того, в разговоре с журналистами он сравнил нынешнее правительство Грузии с режимом Виши во Франции во время Второй мировой войны, обратив внимание на ухудшение российско-грузинских отношений в последние недели.

»Это правительство, которое было сателлитом Гитлера во Франции, которое утверждало, что является правительством независимого государства, но фактически было полностью подчинено оккупантам», — считает бывший грузинский лидер.

В эфире телеканала «Рустави 2» Саакашвили также отметил, что во время президентства Барака Обамы США Грузия была близка к подписанию соглашения о свободной торговле с Вашингтоном. Однако сейчас, уверен политик, республиканские власти предпочли «зависеть от России».

«Сегодняшние грузинские власти не способны развивать экономику, поэтому сегодня необходима консолидация всего общества, чтобы мирно отправить их на покой», — заявил Саакашвили.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что не стал бы вводить антигрузинские санкции в связи с обострением конфликта между странами, объяснив свою позицию уважением к гражданам республики.

«Что касается различного рода санкций в oтношении Грузии, я бы не стал этого делать именнo из уважения к грузинскому народу», — так прокомментировал российский лидер предложение российских парламентариев ввести экономические ограничения после скандала с телеведущим Георгием Габунией.

Путин отметил, что из-за проступка одного человека приходится страдать многим жителям Грузии.

«Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изoбражая из себя нечто, о нем раньше никтo не знал, а сейчас все гoворят, ну в этом смысле добился своего. Ну oтстранили его на два месяца, он поехал на oтдых, потом придет, продолжит работу. Нo есть люди, которые в Грузии прoтестуют против этого», — сказал Путин.

Ведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния, который начал воскресный выпуск своей программы «P. S.» с нецензурного обращения на русском языке к главе российского государства. Журналист, не стесняясь в выражениях, почти в течение минуты оскорблял Путина, а также его умерших отца и мать.

Эта речь вызвала шквал критики в адрес Габунии, сотни недовольных граждан Тбилиси вышли на улицы, чтобы выразить свой протест. Закидывая здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, они требовали немедленного увольнения Габунии и отстранения Ники Гварамии от должности гендиректора грузинского телеканала. Из-за устроенных беспорядков вещание «Рустави 2» было приостановлено вплоть до утра 8 июля.

В то же время граждане республики выразили мнение, что к провокации мог быть причастен бывший лидер страны Михаил Саакашвили, несмотря на то, что он осудил действия Габунии.

«Это полный беспредел. Такое заявление, во-первых, повлечет за собой большой удар со стороны России, дополнительные санкции и эмбарго, во-вторых, это лицо Грузии. Это точно заказ главного врага страны — Саакашвили», — уверена Лали Джикури. Свое мнение она выразила РИА «Новости» вскоре после разразившегося скандала.

Другой собеседник агентства — предприниматель Гия Чанчалеишвили — считает, что «никто не поверит, что все это не было заранее спланировано и организовано». » Какой же Габуния, оказывается, отважный. Браво «Рустави 2», браво Саакашвили!», — сказал он журналистам.

О том, что речь журналиста могла служить провокацией со стороны Саакашвили, считают и нынешние власти Грузии. В частности, этого мнения придерживается премьер-министр республики Мамука Бахтадзе

«Неприемлемые фразы не были заявлением одного журналиста. Это существующая годами агрессия в отношении грузинского народа, которая исходит от «Единого национального движения» [партия, которую возглавляет Саакашвили] и их вождя», — заявил Бахтадзе.