Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнёров

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным без друзей и партнёров Киева Об этом он заявил в эфире программы «Прямо сейчас». «Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнёрами. На них нужно полагаться… Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнёрами. Здесь это мегавосклицательный знак», — цитирует министра «Громадське». Ранее Климкин назвал «три вещи» для системного противодействия России.