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Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 час назад
Процесс переговоров с венесуэльской оппозицией, стартовавший 8 июля на Барбадосе проходит успешно, заявил губернатор Эктор Родригес.
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес заявил, что власти страны и оппозиция провели переговоры в Барбадосе и сумели договориться продолжать вести диалоги о мире на постоянной основе.
«Мы согласовали нашу готовность работать вместе ради обеспечения мира в стране», — рассказал он об итогах встречи в эфире одного из государственных каналов.
Тем не менее, детали переговоров и конкретные темы, вынесенные на обсуждение, не раскрываются.
Переговоры на Барбадосе стартовали 8 июля. В качестве посредника в диалоге на встрече присутствует норвежская сторона.
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В мире , Видео , Эктор Родригес , Барбадос , Венесуэла
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