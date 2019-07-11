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В Сети ответили на предложение Украины о переименовании России 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пользователи Сети восприняли в штыки идею советника украинского лидера Владимира Зеленского Никиты Потураева о смене названия России и русского языка.
До этого Потураев в эфире украинских СМИ предложил называть на Украине русский язык "российским", а Россию — "Московией".
В ответ на это, пользователи из разных стран стали иронично и категорично высказываться. По мнению некоторых, такие идеи украинской стороны унижают Россию.
"Это зоопарк… Тут надо уже рвать дипотношения… КВН продолжается", — писали пользователи.
Некоторые из них признались, что до этого момента еще надеялись, что отношения двух стран с приходом Зеленского к власти наладятся, однако испытали разочарование.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили переименовать Россию.
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В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Никита Потураев
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