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Телемост с Украиной пройдет на российском телеканале 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским каналом NewsOne, сообщил, что украино-российский телемост состоится в пятницу.
«Сегодня утром смотрел, что он в пятницу состоится на российском телевидении», — сказал Козак в ходе встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым в Москве, передает «Интерфакс».
Он выразил благодарность российским журналистам, которые «не оставляют эту тему».
«Доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят, люди видят правду, потому что хотели поговорить без политики», — отметил он.
По данным, опубликованным на сайте канала «Россия 1», шоу состоится в пятницу в 18.00 мск.
Двухчасовой телемост между NewsOne и «Россией 1» собирались провести 12 июля, но эти планы встретили сопротивление на Украине. NewsOne отменил телемост в связи с угрозами физической расправы, но радикалы все равно провели акции протеста у здания телеканала.
Более того, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала, по итогам которой у NewsOne могут отозвать лицензию, а украинская генпрокуратура возбудила уголовные дела по статье о «покушении на госизмену» и «финансировании терроризма». Также у NewsOne нашли связи с российским банком.
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Комментарии
В мире , Украина , Дмитрий Медведев , Тарас Козак , Интерфакс , Москва
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