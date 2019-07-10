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Украинский суд отменил розыск и арест блогера Шария 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Киева оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста блогера Анатолия Шария, об этом сообщают украинские СМИ.
Суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского райсуда Киева о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование и отмену розыска и ареста блогера, передают «Украинские новости».
Сторона обвинения сообщала, что Шарий не получил статус политического беженца в Литве и Нидерландах в рамках уголовного дела.
Суд отклонил жалобу, уточнив, что место проживания блогера установлено, есть сведения, что он получил политубежище в Литве. По решению суда, прокуратура должна подтвердить эти данные.
Прокуратура также должна проверить слова Шария о политических мотивах его преследования на Украине.
Шария подозревают в «грубом нарушении общественного порядка», по версии следствия, в 2011 году он применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в киевском ресторане.
В июле 2011 года суд приступил к рассмотрению дела, но оно было приостановлено в связи с объявлением блогера в розыск.
2 июля ЦИК Украины зарегистрировал Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, хотя ранее отказывался это делать, так как «Шарий более пяти лет назад выехал за границу». Позднее ЦИК отменил регистрацию блогера.
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Комментарии
В мире , Украина , Анатолий Шарий , Генпрокуратура РФ , Центризбирком России , Верховная Рада , Киев , Литва
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