Украинский суд отменил розыск и арест блогера Шария

Апелляционный суд Киева оставил в силе снятие с розыска и отмену заочного ареста блогера Анатолия Шария , об этом сообщают украинские СМИ.

Суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на постановление Шевченковского райсуда Киева о возвращении дела против Шария на дополнительное расследование и отмену розыска и ареста блогера, передают «Украинские новости».

Сторона обвинения сообщала, что Шарий не получил статус политического беженца в Литве и Нидерландах в рамках уголовного дела.

Суд отклонил жалобу, уточнив, что место проживания блогера установлено, есть сведения, что он получил политубежище в Литве. По решению суда, прокуратура должна подтвердить эти данные.

Прокуратура также должна проверить слова Шария о политических мотивах его преследования на Украине.

Шария подозревают в «грубом нарушении общественного порядка», по версии следствия, в 2011 году он применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в киевском ресторане.

В июле 2011 года суд приступил к рассмотрению дела, но оно было приостановлено в связи с объявлением блогера в розыск.