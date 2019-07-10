Украина захотела от России отмены санкций

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведчук попросил Медведева продолжить отмену санкций в отношении украинских предприятий 

ТАСС + ещё 3 55 минут назад
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что в среду на встрече с премьер-министром РФ и главой партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым попросил продолжить отмену санкций в отношении украинских предприятий.
"Мы вернулись к теме тарифов и цен на газ, мы вернулись к отдельным вопросам. Попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке отмену санкций, которые имеют место в отношении украинских предприятий", — сказал он по итогам встречи, на которой также присутствовали соучредители "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
Юрий Бойко в этой связи уточнил, что на встрече говорили об открытии российского рынка для ряда товаров украинских предприятий, которые традиционно поставлялись в РФ, а в настоящее время из-за взаимных санкций практически остановлены.
"Мы уже перешли в практическую стадию решения этого вопроса, так как председатель правительства РФ взял на рассмотрение наши конкретные предложения, которые касаются производства картонной тары и сельхозпроизводителей, — сообщил Бойко. — Это примерно 5 тыс. рабочих мест и объем поставок на уровне порядка 100 млн долларов. Это существенная помощь нашим производителям".
В новость были внесены изменения (17:56 мск) — добавлена информация после второго абзаца.
ТАСС: последние новости
Украина вышла из соглашения о международных сертификатах для грузовых автомобилей в СНГ СМИ: умерла актриса Валентина Кортезе Меркель заявила об отсутствии поводов беспокоиться о ее здоровье
Комментарии4
В мире , Видео , Украина , Дмитрий Медведев , Вадим Рабинович , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Единая Россия , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода пообещала публично раздеться и встать на голову7
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак2
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ15
Умер Виктор Громыко2
Вице-мэр Москвы раскрыл свой оклад24
Видео
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:34
Изгнанный Зеленским «разбойник» намерен судиться
Украина В мире
00:13
Искрящийся трамвай сняли на видео
Новости Москвы
05:06
Украина захотела от России отмены санкций
В мире Украина
04:01
Зеленский пригрозил расправой за телемост с Россией
Украина В мире
00:35
Армения переживает крупнейший блэкаут
Кавказ В мире
00:27
Раскрыта тайна пропавших денег кассирши-миллионерши
Происшествия Криминал
02:59
Пригожин разочаровался в Зеленском
Общество
01:34
«Иди, гуляй!»: Зеленский выгнал чиновника с совещания
В мире Украина
00:33
Украина обвинила Россию в провокации
Армия Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение