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Прибыль Украины от поезда Киев — Москва резко выросла 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Международный поезд Киев — Москва приносит «Укрзализныце» больше прибыли, чем пять самых прибыльных поездов, которые курсируют внутри Украины. Доход от этого маршрута для украинской компании вырос почти вдвое относительно показателей 2018 года.
За пять месяцев 2019 года поезд №5/6 Киев — Москва принес «Украинской железной дороге» 117,7 млн гривен (4,62 млн долларов). Это почти вдвое больше, чем принес этот маршрут за первое полугодие 2018 года (2,5 млн долларов), сообщает Liga.net.
Кроме того, в рейтинг самых прибыльных международных поездов также вошли поезда Кривой Рог — Москва, Днепр — Москва и Львов — Москва.
Самый прибыльный поезд внутреннего сообщения приносит «Укрзализныце» всего 1,2 млн долларов.
А поезд Мариуполь — Львов оказался самым убыточным — за пять месяцев убыток составил минус 3,98 млн долларов.
Отметим, что в 2017 году поезд №5/6 «Киев — Москва» принес прибыль в 6,04 млн долларов.
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Комментарии1
В мире , Украина , Киев , Москва
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