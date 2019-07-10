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Зеленский сделал Чернобыль открытой зоной 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.
«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции», — передает слова Зеленского ТАСС.
Ранее в среду Европейский союз (ЕС) передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг, возведенный над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько опасны поездки в зону отчуждения.
Интерес туристов к Чернобылю с новой силой появился после выхода на экраны нового сериала HBO, посвященному трагедии 1986 года.
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В мире , Владимир Зеленский , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Чернобыль
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