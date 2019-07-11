Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса при новом президенте Украины

«Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный «черный список» убитых мирных жителей Донбасса», — написал Сладков в Telegram-канале.

Журналист отметил, что Зеленский оказался более «кровожадным», чем бывший президент Петр Порошенко . Сладков также сообщил, что, за один день силовики выпустили по территории Донбасса более 300 снарядов, в результате были разрушены около 20 домов, а одна женщина погибла.

«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса», — написал Сладков, прикрепив видео с погибшей женщиной.

Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, но с приходом к власти он изменил позицию и стал призывать к «жестким действиям».

Ранее президент Украины заявил, что конфликт в Донбассе будет завершен уже через год.