Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителя 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса при новом президенте Украины.
«Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный «черный список» убитых мирных жителей Донбасса», — написал Сладков в Telegram-канале.
Журналист отметил, что Зеленский оказался более «кровожадным», чем бывший президент Петр Порошенко. Сладков также сообщил, что, за один день силовики выпустили по территории Донбасса более 300 снарядов, в результате были разрушены около 20 домов, а одна женщина погибла.
«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса», — написал Сладков, прикрепив видео с погибшей женщиной.
Напомним, во время предвыборной кампании Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, но с приходом к власти он изменил позицию и стал призывать к «жестким действиям».
Ранее президент Украины заявил, что конфликт в Донбассе будет завершен уже через год.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия объяснила Латвии, зачем устраивает салют в честь освобождения Риги Зеленский захотел распространить люстрацию на чиновников времен Порошенко Кличко обсудил с Зеленским свою возможную отставку
Комментарии2
В мире , Украина , Петр Порошенко , Александр Сладков , Владимир Зеленский , ВГТРК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил Зеленскому141
В «мытищинском аду» погибла женщина33
Зеленский потребовал люстрации Порошенко4
«Завязалась драка»: Полковник МВД устроил дебош в метро4
Иван Дорн решился на концерт в Грузии8
Видео
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
00:53
Новый захват танкера: Иран обвинили в пиратстве
В мире Конфликты
05:30
За спиной у Зеленского: Украина сговорилась с Россией
Политика Статьи
02:01
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек
Пожары Происшествия
00:19
Задержан замглавы Пенсионного фонда России
Происшествия
01:36
Моралес в Москве: зачем Боливия дразнит США
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение