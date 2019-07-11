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«Черный список начался»: в Донбассе погиб первый житель при Зеленском 

Рамблер + ещё 4 29 минут назад
Фото: EPA / ТАСС
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал о первой жертве среди мирного населения в Донбассе после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Черный список начался…» — написал Сладков в своем телеграм-канале.
По словам военкора, только за сегодняшний день со стороны Украины было выпущено более 300 снарядов, разрушено два десятка домов, погибла мирная женщина — жительница поселка Гольмовский. Она получила смертельное ранение в сердце.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никто из сторон не хочет продолжения военных действий в Донбассе, и конфликт будет урегулирован в течение года.
В мире , Украина , Александр Сладков , Владимир Зеленский , ВГТРК
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