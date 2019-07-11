«Черный список начался»: в Донбассе погиб первый житель при Зеленском

«Владимир Зеленский, на этих кадрах — первый убитый при вашем президентстве житель Донбасса. Черный список начался…» — написал Сладков в своем телеграм-канале.

По словам военкора, только за сегодняшний день со стороны Украины было выпущено более 300 снарядов, разрушено два десятка домов, погибла мирная женщина — жительница поселка Гольмовский. Она получила смертельное ранение в сердце.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что никто из сторон не хочет продолжения военных действий в Донбассе, и конфликт будет урегулирован в течение года.