Меркель прокомментировала новый приступ

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила не беспокоиться о ее здоровье. Как сообщает BBS News, такое заявление она сделала после третьего за месяц приступа дрожи.

Меркель заявила, что она «в полном порядке». Канцлер пообещала провести все запланированные встречи.

«Не нужно беспокоиться», — сказала политик.

10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине канцлера снова охватила дрожь. На опубликованных СМИ роликах видно , что у нее тряслись ноги и туловище. При этом она продолжала произносить что-то.

Первый похожий приступ Меркель был снят на видео 18 июня, во время встречи политика с президентом Украины Владимиром Зеленским . Сообщалось, что она почувствовала себя плохо из-за обезвоживания. Сама Меркель рассказала, что после нескольких стаканов воды ей стало лучше.

Во второй раз дрожь охватила Меркель на публике 27 июня. Это произошло во время церемонии назначения нового министра юстиции. Политик тогда обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь.