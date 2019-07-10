Власти ФРГ рассказали о состоянии здоровья Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо, несмотря на очередной приступ дрожи, сообщил представитель правительства ФРГ.

«Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии (Антти Ринне) идут по плану», — передает его слова ТАСС.

В среду Меркель третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи. Ее снова затрясло во время прослушивания официальных гимнов — на этот раз перед встречей с Анти Ринне.

Ранее Меркель испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера , а также в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Свое состояние она объясняла обезвоживанием.