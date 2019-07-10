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Власти ФРГ рассказали о состоянии здоровья Меркель 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо, несмотря на очередной приступ дрожи, сообщил представитель правительства ФРГ.
«Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии (Антти Ринне) идут по плану», — передает его слова ТАСС.
В среду Меркель третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи. Ее снова затрясло во время прослушивания официальных гимнов — на этот раз перед встречей с Анти Ринне.
Ранее Меркель испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера, а также в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Свое состояние она объясняла обезвоживанием.
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В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , ИТАР-ТАСС , Германия , Финляндия
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