В Донецке раскрыли, сколько россиян находится в непризнанной республике

В настоящее время порядка 3 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили российские паспорта, еще более 15 тысяч заявлений находится на рассмотрении. Об этом заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин

«По состоянию на 8 июля 15,5 тысяч жителей ДНР подали заявления на получение паспорта РФ», — сообщил Пушилин в интервью «Известиям».

По словам главы республики, еще более 22 тысяч человек были «проконсультрованы», то есть обращались в миграционные органы, но по тем или иным причинам до подачи заявления дело не дошло. Порядка трех тысяч человек уже стали российскими гражданами.

Глава республики подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства жителям ДНР стало неожиданностью для Донбасса. Именно поэтому работу миграционной службы пришлось выстраивать на ходу, в условиях массового наплыва желающих воспользоваться предоставленным правом.

Ранее МВД РФ сообщило о нескольких тысячах заявлений о получении гражданства. Все документы планируется рассмотреть в срок до трех месяцев, как это установлено законодательством.

Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР был подписан Путиным 24 апреля. Изменение процедуры было введено в «гуманитарных целях», для «защиты прав и свобод человека и гражданина».