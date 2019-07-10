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В Раде предложили наказывать за непризнание Крыма украинским 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 7 часов назад
В Верховной раде готовятся рассмотреть законопроект, который предусматривает уголовное наказание за непризнание принадлежности Украине Крыма и Донбасса.
Документ предлагает уточнить ст. 110 Уголовного кодекса страны о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», дополнив состав преступления, говорится в пояснительной записке к документу.
«Умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой», — говорится в тексте документа.
Сейчас первая ее часть (которую предлагается дополнить) предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы за действия, цель которых — изменение границ, или за публичные призывы к этому; или от семи до 12 лет лишения свободы, если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Инициаторами законопроекта выступили спикер Рады Андрей Парубий и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова.
Авторы отмечают, что сейчас статья «направлена скорее на предупреждение угрозы раскола государства и призывов к ним», а ее толкование «создает неудобства в ее применении по фактам умышленного непризнания принадлежности временно оккупированных территорий».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Комментарии23
В мире , Видео , Украина , Мария Ионова , Виктория Сюмар , Андрей Парубий , Владимир Путин , Верховная Рада , Республика Крым , Севастополь
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