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Зеленский отправил в отставку более 70 глав райадминистраций 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 22 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский за один день снял с должности 71 главу районных государственных администраций.
Распоряжения опубликованы на сайте главы государства. Причиной увольнения является завершение своего срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.
Зеленский уволил 10 глав райгосадминистраций в Винницкой области, восемь — в Волынской, троих — в Донецкой, одного — в Днепропетровской, двоих — в Житомирской, троих — в Закарпатской, 10 — в Кировоградской и пятерых — во Львовской.
Ранее Зеленский также массово снял с должностей губернаторов и начал назначать новых. Избрание глав администраций хотели сначала провести на прозрачной конкурсной основе, однако затем от этой идеи отказались — ввиду нехватки времени.
Накануне Зеленский уволил главу Днепропетровской области, а также назначил нового своего «постоянного представителя» в Крыму.
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