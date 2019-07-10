Зеленский отправил в отставку более 70 глав райадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский за один день снял с должности 71 главу районных государственных администраций.

Распоряжения опубликованы на сайте главы государства. Причиной увольнения является завершение своего срока полномочий президента Украины Петра Порошенко

Зеленский уволил 10 глав райгосадминистраций в Винницкой области, восемь — в Волынской, троих — в Донецкой, одного — в Днепропетровской, двоих — в Житомирской, троих — в Закарпатской, 10 — в Кировоградской и пятерых — во Львовской.

Ранее Зеленский также массово снял с должностей губернаторов и начал назначать новых. Избрание глав администраций хотели сначала провести на прозрачной конкурсной основе, однако затем от этой идеи отказались — ввиду нехватки времени.

Накануне Зеленский уволил главу Днепропетровской области, а также назначил нового своего «постоянного представителя» в Крыму.